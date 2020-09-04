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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8673867486758676
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:34

  greenozon написав:
  Goodman написав:между двумя Уни пока бесплатно .


Уні різні бувають
- проста
- голда
- елітні (платина, і вище)
точно по 0 між усім цим зоопарком?

Квесторе_поверністься, перелогіньтеся.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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  #<1 ... 8673867486758676
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