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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:34
Квесторе_поверністься
greenozon написав: Goodman написав:
между двумя Уни пока бесплатно .
Уні різні бувають
- проста
- голда
- елітні (платина, і вище)
точно по 0 між усім цим зоопарком?
, перелогіньтеся.
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