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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8673867486758676
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:34

  greenozon написав:
  Goodman написав:между двумя Уни пока бесплатно .


Уні різні бувають
- проста
- голда
- елітні (платина, і вище)
точно по 0 між усім цим зоопарком?

Квесторе_поверністься, перелогіньтеся.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 00:41

Re: Приватбанк

Был сегодня какой-то сбой в районе 12. В это время с моно перекинул на уни. Деньги зашли через пару секунд вернулись назад на моно. При этом сумму к погашению уменьшилась на єту сумму. Через час, когда приват уже начал нормально работать, эта же сумма с той же моно зашла без вопросов. Жаль не успел несколько раз повторить - загасил бы всю задолженность...
Так и не понял или это из-за сбоя возврат был или просто реакция на Моно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:19

http://prntscr.com/uby5a0 (Усі Послуги - Послуги)

якісь нові купони, при кліку на жаль отримую "Ведуться регламентні роботи. Ця послуга тимчасово недоступна."

що це за новинка
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:10

  greenozon написав:http://prntscr.com/uby5a0 (Усі Послуги - Послуги)

якісь нові купони, при кліку на жаль отримую "Ведуться регламентні роботи. Ця послуга тимчасово недоступна."

що це за новинка

похоже сбои продолжаются, хотя вчера я свои операции по позже по проводил
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:24

Re: Приватбанк

C Универсалки пополнение депо разве без комиссии?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:27

  Arien написав:C Универсалки пополнение депо разве без комиссии?

Депо-без.
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:29

  Arien написав:C Универсалки пополнение депо разве без комиссии?

Срочные -- без
ПВ -- с комисс 1%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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