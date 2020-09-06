Квесторе_поверністься, перелогіньтеся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:34
Квесторе_поверністься, перелогіньтеся.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 05 вер, 2020 00:41
Re: Приватбанк
Был сегодня какой-то сбой в районе 12. В это время с моно перекинул на уни. Деньги зашли через пару секунд вернулись назад на моно. При этом сумму к погашению уменьшилась на єту сумму. Через час, когда приват уже начал нормально работать, эта же сумма с той же моно зашла без вопросов. Жаль не успел несколько раз повторить - загасил бы всю задолженность...
Так и не понял или это из-за сбоя возврат был или просто реакция на Моно.
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:19
якісь нові купони, при кліку на жаль отримую "Ведуться регламентні роботи. Ця послуга тимчасово недоступна."
що це за новинка
+50грн !
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Додано: Суб 05 вер, 2020 19:10
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:24
Re: Приватбанк
C Универсалки пополнение депо разве без комиссии?
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:27
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:29
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:35
Re: Приватбанк
Пришло с Привата в Вайбер и в сообщения приватовские на сайте:
Установіть мобільний додаток Privat24:
Это что-то значит?
Апдейт: проверил - ничего не значит. Никаких новых сообщений важных нет.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 07 вер, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:31
За свої.
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