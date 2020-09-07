в свете последних покращень на сепы
можно доверять тому, что пишет в поле комиссия при отправке в пумбу (с кдв)? не будет кидка?
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Додано: Пон 07 вер, 2020 17:35
Re: Приватбанк
в свете последних покращень на сепы
можно доверять тому, что пишет в поле комиссия при отправке в пумбу (с кдв)? не будет кидка?
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:09
Можна, сміливо орієнтуйтесь на це поле.
Неужели есть те, кто пополняет депо с кредитных средств [/quote]
Яки не було різниці у тарифі між власними та кредитними, то було б таких повно, тому і застерігають наперед.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:13
Re: Приватбанк
Не скажу як то воно є зараз, але років десь так 10 тому при спробі поповнити вклад кредитними в п24 писало, що вклади можна поповнювати лише власними коштами та при цьому унеможливлювало сам переказ кредитних коштів на вкладний рахунок.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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