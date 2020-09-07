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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8674867586768677
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:35

Re: Приватбанк

в свете последних покращень на сепы
можно доверять тому, что пишет в поле комиссия при отправке в пумбу (с кдв)? не будет кидка?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:09

  Alex2007 написав:в свете последних покращень на сепы
можно доверять тому, что пишет в поле комиссия при отправке в пумбу (с кдв)? не будет кидка?

Можна, сміливо орієнтуйтесь на це поле.
  Kalgan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Срочные -- без
ПВ -- с комисс 1%

За свої.

Неужели есть те, кто пополняет депо с кредитных средств :shock:[/quote]
Яки не було різниці у тарифі між власними та кредитними, то було б таких повно, тому і застерігають наперед.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:13

Re: Приватбанк

  klug написав:Яки не було різниці у тарифі між власними та кредитними, то було б таких повно, тому і застерігають наперед.
Не скажу як то воно є зараз, але років десь так 10 тому при спробі поповнити вклад кредитними в п24 писало, що вклади можна поповнювати лише власними коштами та при цьому унеможливлювало сам переказ кредитних коштів на вкладний рахунок.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:37

  Alien написав:
  klug написав:Яки не було різниці у тарифі між власними та кредитними, то було б таких повно, тому і застерігають наперед.
Не скажу як то воно є зараз, але років десь так 10 тому при спробі поповнити вклад кредитними в п24 писало, що вклади можна поповнювати лише власними коштами та при цьому унеможливлювало сам переказ кредитних коштів на вкладний рахунок.

Зараз при поповненні кредитні ховають з меню.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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