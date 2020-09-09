в свете последних покращень на сепы
можно доверять тому, что пишет в поле комиссия при отправке в пумбу (с кдв)? не будет кидка?
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Додано: Пон 07 вер, 2020 17:35
Re: Приватбанк
в свете последних покращень на сепы
можно доверять тому, что пишет в поле комиссия при отправке в пумбу (с кдв)? не будет кидка?
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:09
Можна, сміливо орієнтуйтесь на це поле.
Неужели есть те, кто пополняет депо с кредитных средств [/quote]
Яки не було різниці у тарифі між власними та кредитними, то було б таких повно, тому і застерігають наперед.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:13
Re: Приватбанк
Не скажу як то воно є зараз, але років десь так 10 тому при спробі поповнити вклад кредитними в п24 писало, що вклади можна поповнювати лише власними коштами та при цьому унеможливлювало сам переказ кредитних коштів на вкладний рахунок.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 07 вер, 2020 21:37
Зараз при поповненні кредитні ховають з меню.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 07 вер, 2020 23:47
Re: Приватбанк
Народ поможіть - як вивести з унівелсалки Голд. Комісія на Сеп. Що в $ і на депо на місяць,інакше ніяк?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Додано: Вів 08 вер, 2020 00:18
Додано: Вів 08 вер, 2020 00:37
Дякую всім! А на моно хтось пробував?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Додано: Вів 08 вер, 2020 01:51
Re: Приватбанк
Моно - одна з головних причин постійного закручування гайок, тому навіть не мрійте. Є 3 проторованих стежини, то ними і ходіть, або через депо, або через взаємозалік з кимось, кому потрібно поповнити уні.
P.S. не ясно, до чого $ у описаній схемі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 08 вер, 2020 02:22
Re: Приватбанк
ох приват приват... банку интереснее через кассу выдавать с карты для выплат и гемороится с пополнением наличкой отделений чем оставить сеп по 3 грн.
И да.. банк государственный, поддерживает государственную политику по уменьшению обращения нала введением 0.5% на переводы при 0% комиссии на снятие налика, умно, эффективные менеджеры с зп по 500к опять видимо.
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:07
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