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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8675867686778678
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:21

  yp1ripe написав:
Як саме поповнити без коміссіі всеКарту з приватовської?

Через "Платежі", в пошуку введіть "ПУМБ", далі "ПУМБ (Погашення кредитів/поповнення карт)".
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  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:15

Striker,

Дякую!
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:49

Так какие пути выхода остались на сегодняшний день? А-Банк уже не катит, там уже 0.5 мин 5 грн. ПУМБ? Конкорд?
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:54

Re: Приватбанк

  Shustoff написав:Так какие пути выхода остались на сегодняшний день?

Эт вы решили #зеленелайно научить какие дыры еще закрыть?
Скажите ему, шо у него в кассе народ нашару снимает наличку :mrgreen:
Хай кассиров увольняет :mrgreen:
Эт будет настоящая кэшлесс-Украина у державном банке :mrgreen:

ПС. Блиин, а може они читаю как кэшЛес, т.е. лес кэша? Ото я туплю :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:28

  clientage написав:
  Shustoff написав:Так какие пути выхода остались на сегодняшний день?

Эт вы решили #зеленелайно научить какие дыры еще закрыть?
Скажите ему, шо у него в кассе народ нашару снимает наличку :mrgreen:
Хай кассиров увольняет :mrgreen:
Эт будет настоящая кэшлесс-Украина у державном банке :mrgreen:

ПС. Блиин, а може они читаю как кэшЛес, т.е. лес кэша? Ото я туплю :mrgreen:

Так а чего дыры? С некоторыми у них договора, за все эти пополнения им платят другие банки. Если они вообще закроют всё, то там только бабушки и останутся, да барыги с olx.
Shustoff
 
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