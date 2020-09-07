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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:21
yp1ripe написав:
Як саме поповнити без коміссіі всеКарту з приватовської?
Через "Платежі", в пошуку введіть "ПУМБ", далі "ПУМБ (Погашення кредитів/поповнення карт)".
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:15
Striker,
Дякую!
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yp1ripe
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:49
Так какие пути выхода остались на сегодняшний день? А-Банк уже не катит, там уже 0.5 мин 5 грн. ПУМБ? Конкорд?
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Shustoff
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:54
Shustoff написав:
Так какие пути выхода остались на сегодняшний день?
Эт вы решили #зеленелайно научить какие дыры еще закрыть?
Скажите ему, шо у него в кассе народ нашару снимает наличку
Хай кассиров увольняет
Эт будет настоящая кэшлесс-Украина у державном банке
ПС. Блиин, а може они читаю как кэшЛес, т.е. лес кэша? Ото я туплю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 08 вер, 2020 16:28
clientage написав: Shustoff написав:
Так какие пути выхода остались на сегодняшний день?
Эт вы решили #зеленелайно научить какие дыры еще закрыть?
Скажите ему, шо у него в кассе народ нашару снимает наличку
Хай кассиров увольняет
Эт будет настоящая кэшлесс-Украина у державном банке
ПС. Блиин, а може они читаю как кэшЛес, т.е. лес кэша? Ото я туплю
Так а чего дыры? С некоторыми у них договора, за все эти пополнения им платят другие банки. Если они вообще закроют всё, то там только бабушки и останутся, да барыги с olx.
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Shustoff
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