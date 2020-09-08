Через "Платежі", в пошуку введіть "ПУМБ", далі "ПУМБ (Погашення кредитів/поповнення карт)".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:21
Через "Платежі", в пошуку введіть "ПУМБ", далі "ПУМБ (Погашення кредитів/поповнення карт)".
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:49
Так какие пути выхода остались на сегодняшний день? А-Банк уже не катит, там уже 0.5 мин 5 грн. ПУМБ? Конкорд?
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:54
Re: Приватбанк
Эт вы решили #зеленелайно научить какие дыры еще закрыть?
Скажите ему, шо у него в кассе народ нашару снимает наличку
Хай кассиров увольняет
Эт будет настоящая кэшлесс-Украина у державном банке
ПС. Блиин, а може они читаю как кэшЛес, т.е. лес кэша? Ото я туплю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:28
Так а чего дыры? С некоторыми у них договора, за все эти пополнения им платят другие банки. Если они вообще закроют всё, то там только бабушки и останутся, да барыги с olx.
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:31
З моно теж був договір, але не довго.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:38
Re: Приватбанк
переказати в терміналі без комісії на Зелену А-банку, далі з неї без комісії на всеКарку по номеру
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:45
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:56
Re: Приватбанк
Как тебе такое,Влад Ко.?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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