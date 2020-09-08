|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:21
yp1ripe написав:
Як саме поповнити без коміссіі всеКарту з приватовської?
Через "Платежі", в пошуку введіть "ПУМБ", далі "ПУМБ (Погашення кредитів/поповнення карт)".
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 972
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:15
Striker,
Дякую!
-
yp1ripe
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 26.09.08
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:49
Так какие пути выхода остались на сегодняшний день? А-Банк уже не катит, там уже 0.5 мин 5 грн. ПУМБ? Конкорд?
-
Shustoff
-
-
- Повідомлень: 289
- З нами з: 01.11.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:54
Shustoff написав:
Так какие пути выхода остались на сегодняшний день?
Эт вы решили #зеленелайно научить какие дыры еще закрыть?
Скажите ему, шо у него в кассе народ нашару снимает наличку
Хай кассиров увольняет
Эт будет настоящая кэшлесс-Украина у державном банке
ПС. Блиин, а може они читаю как кэшЛес, т.е. лес кэша? Ото я туплю
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32307
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2569 раз.
- Подякували: 3780 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:28
clientage написав: Shustoff написав:
Так какие пути выхода остались на сегодняшний день?
Эт вы решили #зеленелайно научить какие дыры еще закрыть?
Скажите ему, шо у него в кассе народ нашару снимает наличку
Хай кассиров увольняет
Эт будет настоящая кэшлесс-Украина у державном банке
ПС. Блиин, а може они читаю как кэшЛес, т.е. лес кэша? Ото я туплю
Так а чего дыры? С некоторыми у них договора, за все эти пополнения им платят другие банки. Если они вообще закроют всё, то там только бабушки и останутся, да барыги с olx.
-
Shustoff
-
-
- Повідомлень: 289
- З нами з: 01.11.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:31
Shustoff написав:
С некоторыми у них договора, за все эти пополнения им платят другие банки.
З моно теж був договір, але не довго.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4751
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:38
переказати в терміналі без комісії на Зелену А-банку, далі з неї без комісії на всеКарку по номеру
-
Скарамуш
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 06.09.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:45
Скарамуш написав:
переказати в терміналі без комісії на Зелену А-банку, далі з неї без комісії на всеКарку по номеру
А-Банк уже 0.5% мин. 5 грн. Пумб вроде тоже и ОТП. Походу всё, вариантов нет.
-
Shustoff
-
-
- Повідомлень: 289
- З нами з: 01.11.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:56
Как тебе такое,Влад Ко.?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4498
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 602 раз.
- Подякували: 762 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:20
Мизантрóп написав:
Как тебе такое,Влад Ко.?
Никогда такого не было и вот опять.
Shustoff написав:
Так какие пути выхода остались на сегодняшний день? А-Банк уже не катит, там уже 0.5 мин 5 грн. ПУМБ? Конкорд?
Картинка для понимания. Свиноты не касается.
Востаннє редагувалось Фантом
в Вів 08 вер, 2020 20:29, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2204
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, novichok
і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|