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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:26
Shustoff написав: Скарамуш написав:
переказати в терміналі без комісії на Зелену А-банку, далі з неї без комісії на всеКарку по номеру
А-Банк уже 0.5% мин. 5 грн. Пумб вроде тоже и ОТП. Походу всё, вариантов нет.
це в зелених ТСО? від якого часу
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greenozon
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:32
greenozon написав: Shustoff написав: Скарамуш написав:
переказати в терміналі без комісії на Зелену А-банку, далі з неї без комісії на всеКарку по номеру
А-Банк уже 0.5% мин. 5 грн. Пумб вроде тоже и ОТП. Походу всё, вариантов нет.
це в зелених ТСО? від якого часу
В терминалах хз. В П-24 уже комиссия, хотя на прошлой неделе ещё не было. А как-бы это тот же терминал
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Shustoff
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:36
Что за бред вы пишите? Вчера выводил на ПУМБ с КДВ без каких-либо комиссий.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:50
Striker написав:
Что за бред вы пишите? Вчера выводил на ПУМБ с КДВ без каких-либо комиссий.
Простота хуже воровства.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:11
Striker написав:
Вчера выводил ...
Вам показалось.
Да, давайте замнём тему
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