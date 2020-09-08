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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8676867786788679
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:26

  Shustoff написав:
  Скарамуш написав:переказати в терміналі без комісії на Зелену А-банку, далі з неї без комісії на всеКарку по номеру

А-Банк уже 0.5% мин. 5 грн. Пумб вроде тоже и ОТП. Походу всё, вариантов нет.


це в зелених ТСО? від якого часу
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:32

  greenozon написав:
  Shustoff написав:
  Скарамуш написав:переказати в терміналі без комісії на Зелену А-банку, далі з неї без комісії на всеКарку по номеру

А-Банк уже 0.5% мин. 5 грн. Пумб вроде тоже и ОТП. Походу всё, вариантов нет.


це в зелених ТСО? від якого часу

В терминалах хз. В П-24 уже комиссия, хотя на прошлой неделе ещё не было. А как-бы это тот же терминал
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:36

Что за бред вы пишите? Вчера выводил на ПУМБ с КДВ без каких-либо комиссий.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:45

Shustoff Только что отправил на ПУМБ с универсалки - без комиссии
mikhail_kobets
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:50

  Striker написав:Что за бред вы пишите? Вчера выводил

Простота хуже воровства.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 08 вер, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:11

  Striker написав:Вчера выводил ...

Вам показалось.
Да, давайте замнём тему
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:16

  Nefrite написав:при 0% комиссии на снятие налика, умно, эффективные менеджеры с зп по 500к опять видимо.


Вы им не подсказывайте, пожалуйста ) а то посмотрят на объемы инкассации отделений и влупят комиссию за обналичку.
Arien
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