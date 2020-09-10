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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8677867886798680
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:26

Re: Приватбанк

ricardo написав:А яку суму можна без оцієї хєрні? По 200 грв пропустить?

Спробуйте))
Мені було швидше фотку відправити і потім потрібну суму.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:28

  ricardo написав:Що це за лайно

Бачили очі що купували - їжте, хоч повилазьте :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:32

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:Спробуйте))

100 грв пропустило. ))
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:52

ricardo вы можете и больше слать, просто в первом случае ваш платёж просто попал в выборку корезоида и вас попытались верифицировать и проверить на вшивость )
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 05:03

Re: Приватбанк

  Кассандра написав:ricardo вы можете и больше слать

так і зрозумів
сьогодні вже нормально переказав без зайвих запитань/кодів
ricardo
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Повідомлень: 585
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  #<1 ... 8677867886798680
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