ricardo написав:А яку суму можна без оцієї хєрні? По 200 грв пропустить?
Спробуйте))
Мені було швидше фотку відправити і потім потрібну суму.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 23:26
Re: Приватбанк
Спробуйте))
Мені було швидше фотку відправити і потім потрібну суму.
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:28
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:32
Re: Приватбанк
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:52
ricardo вы можете и больше слать, просто в первом случае ваш платёж просто попал в выборку корезоида и вас попытались верифицировать и проверить на вшивость )
Додано: П'ят 11 вер, 2020 05:03
Re: Приватбанк
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