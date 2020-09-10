ricardo написав:А яку суму можна без оцієї хєрні? По 200 грв пропустить?
Спробуйте))
Мені було швидше фотку відправити і потім потрібну суму.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 23:26
Re: Приватбанк
Спробуйте))
Мені було швидше фотку відправити і потім потрібну суму.
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:28
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:32
Re: Приватбанк
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:52
ricardo вы можете и больше слать, просто в первом случае ваш платёж просто попал в выборку корезоида и вас попытались верифицировать и проверить на вшивость )
Додано: П'ят 11 вер, 2020 05:03
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:52
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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