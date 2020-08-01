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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8677867886798680
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:26

Re: Приватбанк

ricardo написав:А яку суму можна без оцієї хєрні? По 200 грв пропустить?

Спробуйте))
Мені було швидше фотку відправити і потім потрібну суму.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:28

  ricardo написав:Що це за лайно

Бачили очі що купували - їжте, хоч повилазьте :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:32

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:Спробуйте))

100 грв пропустило. ))
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:52

ricardo вы можете и больше слать, просто в первом случае ваш платёж просто попал в выборку корезоида и вас попытались верифицировать и проверить на вшивость )
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 05:03

Re: Приватбанк

  Кассандра написав:ricardo вы можете и больше слать

так і зрозумів
сьогодні вже нормально переказав без зайвих запитань/кодів
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:19

А что, приват за СЭП начал брать 0.5%?
Востаннє редагувалось envyme1 в П'ят 11 вер, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
envyme1
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:52

  envyme1 написав:А что приват, за СЭП начал брать 0.5%?

Доброе утро.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:40

Re: Приватбанк

  envyme1 написав:А что, приват за СЭП начал брать 0.5%?


Летопись гнилых лет:

01-07-2020 - Комисс за пополнение карты УНИВЕРСАЛЬНАЯ в Кассе ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ КАРТЫ И ВЛАДЕЛЬЦА - 0,2%
01-08-2020 - ????? ( еще не профиксили)
01-09-2020 - платеж по Украине /на карточные счета 2620 в других банках 0,5%
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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