ricardo написав:А яку суму можна без оцієї хєрні? По 200 грв пропустить?
Спробуйте))
Мені було швидше фотку відправити і потім потрібну суму.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:26
Re: Приватбанк
Спробуйте))
Мені було швидше фотку відправити і потім потрібну суму.
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:28
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:32
Re: Приватбанк
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:52
ricardo вы можете и больше слать, просто в первом случае ваш платёж просто попал в выборку корезоида и вас попытались верифицировать и проверить на вшивость )
Додано: П'ят 11 вер, 2020 05:03
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:19
А что, приват за СЭП начал брать 0.5%?
Востаннє редагувалось envyme1 в П'ят 11 вер, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:52
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:40
Re: Приватбанк
Летопись гнилых лет:
01-07-2020 - Комисс за пополнение карты УНИВЕРСАЛЬНАЯ в Кассе ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ КАРТЫ И ВЛАДЕЛЬЦА - 0,2%
01-08-2020 - ????? ( еще не профиксили)
01-09-2020 - платеж по Украине /на карточные счета 2620 в других банках 0,5%
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:04
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:36
Re: Приватбанк
помниться , когда были проблемы по фи части (например внутреннее воровство , или залеты ) с сотрудников по всей системе снимали премии и однодневные зароботки. Я не против.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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