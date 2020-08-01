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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:50
Goodman написав: envyme1 написав:
А что, приват за СЭП начал брать 0.5%?
Летопись гнилых лет:
01-07-2020 - Комисс за пополнение карты УНИВЕРСАЛЬНАЯ в Кассе ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ КАРТЫ И ВЛАДЕЛЬЦА - 0,2%
01-08-2020 - ????? ( еще не профиксили)
01-09-2020 - платеж по Украине /на карточные счета 2620 в других банках 0,5%
Что-то у вас память на гнилые лета какая-то короткая.
DENVER_S написав:
Поздно ребята. Поезд уехал за горизонт и не вернется.
Ушла эпоха.
И не надо ссылок. Зачем помогать му*** пиариться.
Скоро четыре годика стукнет.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:08
WachtAmRhein написав:
Что-то у вас память на гнилые лета какая-то короткая.
человеку выдано дозировано инфо . память не короткая. Все життя Универсалка была без комисс, а СЭПары по 3 грн.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:13
Goodman
СЭПары, как вы изволили выразиться, с универсалки стали по 3 гривны не так давно, а до этого были 3грн. + 1%, так что тут приват вернул немножко свои позиции.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:16
Goodman вы ничего не путаете? Насколько я помню СЭП за 3 грн. появился относительно недавно - до этого был % от суммы (1%) - речь об СЭПе с уни за свои
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:34
WachtAmRhein написав:
СЭПары
забавненький термін
а як щодо p2p
пітупішити?
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