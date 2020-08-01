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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8678867986808681
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:50

  Goodman написав:
  envyme1 написав:А что, приват за СЭП начал брать 0.5%?


Летопись гнилых лет:

01-07-2020 - Комисс за пополнение карты УНИВЕРСАЛЬНАЯ в Кассе ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ КАРТЫ И ВЛАДЕЛЬЦА - 0,2%
01-08-2020 - ????? ( еще не профиксили)
01-09-2020 - платеж по Украине /на карточные счета 2620 в других банках 0,5%


Что-то у вас память на гнилые лета какая-то короткая.

  DENVER_S написав:Поздно ребята. Поезд уехал за горизонт и не вернется.
Ушла эпоха.
И не надо ссылок. Зачем помогать му*** пиариться.


Скоро четыре годика стукнет.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:08

Re: Приватбанк

  WachtAmRhein написав:Что-то у вас память на гнилые лета какая-то короткая.
человеку выдано дозировано инфо . память не короткая. Все життя Универсалка была без комисс, а СЭПары по 3 грн.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:13

Goodman

СЭПары, как вы изволили выразиться, с универсалки стали по 3 гривны не так давно, а до этого были 3грн. + 1%, так что тут приват вернул немножко свои позиции.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:16

Goodman вы ничего не путаете? Насколько я помню СЭП за 3 грн. появился относительно недавно - до этого был % от суммы (1%) - речь об СЭПе с уни за свои
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:34

Re: Приватбанк

  WachtAmRhein написав:СЭПары

забавненький термін

а як щодо p2p

пітупішити? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:52

Flamingo Никто ничего не путает, именно тогда , когда был массовый заход на вкусняшки по %% в Ашечке, Универсальчике , форвардашечке .... тариф был действительно 3 грн и ЭТО ОЧЕНЬ РАДОВАЛО. Живу сегодняшним - бегемот скатился в болото и там сидит.
Летопись гнилых лет продолжается.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:54

Re: Приватбанк

  greenozon написав:забавненький термін


жизненный - сижу в Ашке , от всего отбиваюсь, в жизни банке не участвую - только пополняю и гоняю на другие благородные заведения. явно не патриот Ашки, а СЭПар.
:-))))))))))))))))))))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:58

свинтусы - а никаму не приходило предупреждения за обороты?
если шо ходил по дорожкам и обратно пару раз в сутки
это много?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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