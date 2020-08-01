|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:50
Goodman написав: envyme1 написав:
А что, приват за СЭП начал брать 0.5%?
Летопись гнилых лет:
01-07-2020 - Комисс за пополнение карты УНИВЕРСАЛЬНАЯ в Кассе ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ КАРТЫ И ВЛАДЕЛЬЦА - 0,2%
01-08-2020 - ????? ( еще не профиксили)
01-09-2020 - платеж по Украине /на карточные счета 2620 в других банках 0,5%
Что-то у вас память на гнилые лета какая-то короткая.
DENVER_S написав:
Поздно ребята. Поезд уехал за горизонт и не вернется.
Ушла эпоха.
И не надо ссылок. Зачем помогать му*** пиариться.
Скоро четыре годика стукнет.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8901
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:08
WachtAmRhein написав:
Что-то у вас память на гнилые лета какая-то короткая.
человеку выдано дозировано инфо . память не короткая. Все життя Универсалка была без комисс, а СЭПары по 3 грн.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3601
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:13
Goodman
СЭПары, как вы изволили выразиться, с универсалки стали по 3 гривны не так давно, а до этого были 3грн. + 1%, так что тут приват вернул немножко свои позиции.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8901
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:16
Goodman вы ничего не путаете? Насколько я помню СЭП за 3 грн. появился относительно недавно - до этого был % от суммы (1%) - речь об СЭПе с уни за свои
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4879
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1098 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:34
WachtAmRhein написав:
СЭПары
забавненький термін
а як щодо p2p
пітупішити?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9543
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 649 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 12 вер, 2020 19:52
Flamingo Никто ничего не путает, именно тогда , когда был массовый заход на вкусняшки по %% в Ашечке, Универсальчике , форвардашечке .... тариф был действительно 3 грн и ЭТО ОЧЕНЬ РАДОВАЛО. Живу сегодняшним - бегемот скатился в болото и там сидит.
Летопись гнилых лет продолжается.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3601
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 вер, 2020 19:54
greenozon написав:
забавненький термін
жизненный - сижу в Ашке , от всего отбиваюсь, в жизни банке не участвую - только пополняю и гоняю на другие благородные заведения. явно не патриот Ашки, а СЭПар.
)))))))))))))))))))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3601
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 вер, 2020 19:58
свинтусы - а никаму не приходило предупреждения за обороты?
если шо ходил по дорожкам и обратно пару раз в сутки
это много?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4273
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:16
uaprofi у вас опитувальник суперечить с реальными событиями. Тре щось робити в отделении.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3601
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:53
Goodman написав:
Никто ничего не путает, именно тогда , когда был массовый заход на вкусняшки по %% в Ашечке, Универсальчике , форвардашечке .... тариф был действительно 3 грн и ЭТО ОЧЕНЬ РАДОВАЛО. Живу сегодняшним - бегемот скатился в болото и там сидит.
Тогда может и был СЭП по 3 грн, но далеко не
Goodman написав:
Все життя [...] СЭПары по 3 грн.
Был СЭП по 1% с минимумом 3 грн. Не поленился даже найти в этой теме ответ пятилетней давности от официального представителя Привата:
PrivatBank написав:
Комиссия за перевод на счет в другом украинском банке (платеж по Украине) составит 1%
(min 3 грн).
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1465
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|