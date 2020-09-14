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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:13
Здравствуйте! В П-24 только я не могу войти?
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amator2020
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:23
amator2020 написав:
Здравствуйте! В П-24 только я не могу войти?
вроде все работает.
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Kalgan
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