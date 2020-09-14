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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:13
Здравствуйте! В П-24 только я не могу войти?
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amator2020
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:23
amator2020 написав:
Здравствуйте! В П-24 только я не могу войти?
вроде все работает.
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Kalgan
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Додано: Вів 15 вер, 2020 19:22
Добрый день! Не работает карта ПриватБанк на Кубе. Карты других банков без проблем.
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alex1886
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Додано: Вів 15 вер, 2020 19:25
alex1886
кубинцы видимо расценивают карты данного банка как происки американского империализма
- а шо делать это ведь #зеленелайно
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Вів 15 вер, 2020 19:49
В прошлом году работала и карта Привата.
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alex1886
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Додано: Вів 15 вер, 2020 19:51
alex1886 написав:
Добрый день! Не работает карта ПриватБанк на Кубе. Карты других банков без проблем.
А поройтесь в чате (в мобиле, в вэбе), #зеленелайно любит прислать запрос на дополнительную идентификацию клиента за рубежём -- типа сфотиться с картой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 вер, 2020 20:01
clientage написав:
запрос на дополнительную идентификацию клиента за рубежём -- типа сфотиться с картой
Хм, в А-Банке есть такое в случае блокироваки карты, а о Привате не слышал.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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