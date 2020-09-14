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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8679868086818682
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:13

Re: Приватбанк

Здравствуйте! В П-24 только я не могу войти?
amator2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:23

  amator2020 написав:Здравствуйте! В П-24 только я не могу войти?

вроде все работает.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:22

Карта приват Куба

Добрый день! Не работает карта ПриватБанк на Кубе. Карты других банков без проблем.
alex1886
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:25

alex1886 кубинцы видимо расценивают карты данного банка как происки американского империализма ;) - а шо делать это ведь #зеленелайно :twisted: :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:49

  Flamingo написав:alex1886 кубинцы видимо расценивают карты данного банка как происки американского империализма ;) - а шо делать это ведь #зеленелайно :twisted: :mrgreen:

В прошлом году работала и карта Привата.
alex1886
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:51

  alex1886 написав:Добрый день! Не работает карта ПриватБанк на Кубе. Карты других банков без проблем.

А поройтесь в чате (в мобиле, в вэбе), #зеленелайно любит прислать запрос на дополнительную идентификацию клиента за рубежём -- типа сфотиться с картой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:01

Re: Приватбанк

  clientage написав:запрос на дополнительную идентификацию клиента за рубежём -- типа сфотиться с картой

Хм, в А-Банке есть такое в случае блокироваки карты, а о Привате не слышал.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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