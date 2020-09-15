Ни полосатые ни чипованные, ни Визы ни Мастеры?[/quote]
і як купувати найкращі в світі кубинські СИГАРИ!?!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:00
В чате сотрудник ответил что не работают карты на Кубе.[/quote]
Ни полосатые ни чипованные, ни Визы ни Мастеры?[/quote]
і як купувати найкращі в світі кубинські СИГАРИ!?!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:03
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:05
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:17
Re: Приватбанк
На Кубу з одною картою? Ви екстремали. Тут в Європу з мінімум 3-ма картками + кеш, а на Кубу напевно б всі 6 банків тягнув.
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