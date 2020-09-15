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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8680868186828683
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:00

В чате сотрудник ответил что не работают карты на Кубе.[/quote]
Ни полосатые ни чипованные, ни Визы ни Мастеры?[/quote]


і як купувати найкращі в світі кубинські СИГАРИ!?!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:03

  clientage написав:Ни полосатые ни чипованные, ни Визы ни Мастеры?

Карта Виза с чипом именная.
alex1886
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:05

  greenozon написав:і як купувати найкращі в світі кубинські СИГАРИ!?!

Нам тут не до сигар, застряли не можем выехать, граница закрыта.
Карта привата подвела.
alex1886
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:17

Re: Приватбанк

alex1886 написав:Карта привата подвела.

На Кубу з одною картою? Ви екстремали. Тут в Європу з мінімум 3-ма картками + кеш, а на Кубу напевно б всі 6 банків тягнув.
stryzhko
 
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