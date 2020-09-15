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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:00
В чате сотрудник ответил что не работают карты на Кубе.[/quote]
Ни полосатые ни чипованные, ни Визы ни Мастеры?[/quote]
і як купувати найкращі в світі кубинські СИГАРИ!?!
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greenozon
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:03
clientage написав:
Ни полосатые ни чипованные, ни Визы ни Мастеры?
Карта Виза с чипом именная.
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alex1886
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:05
greenozon написав:
і як купувати найкращі в світі кубинські СИГАРИ!?!
Нам тут не до сигар, застряли не можем выехать, граница закрыта.
Карта привата подвела.
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alex1886
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:17
alex1886 написав:Карта привата подвела.
На Кубу з одною картою? Ви екстремали. Тут в Європу з мінімум 3-ма картками + кеш, а на Кубу напевно б всі 6 банків тягнув.
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stryzhko
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Додано: Сер 16 вер, 2020 06:59
amator2020 написав:
...для восстановления доступа надо иметь физическую карту-это правда,или можно как то без физической карты обойтись и восстановить доступ в п24???
Процедура восстановления через ввод ПИН-кода от карты. Такая возможность есть для физической карты и цифровых карт.
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MASolomko
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:44
MASolomko написав: amator2020 написав:
...для восстановления доступа надо иметь физическую карту-это правда,или можно как то без физической карты обойтись и восстановить доступ в п24???
Процедура восстановления через ввод ПИН-кода от карты. Такая возможность есть для физической карты и цифровых карт.
Подскажите пожалуйста как узнать пин код интернет карты?У меня есть только cvv код,номер и срок действия интернет карты!
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amator2020
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:54
amator2020 написав:
Подскажите пожалуйста как узнать пин код интернет карты?
Так у нитернет карты
вроде как нет пин-кода
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Kalgan
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