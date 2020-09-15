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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8681868286838684>
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:00

В чате сотрудник ответил что не работают карты на Кубе.[/quote]
Ни полосатые ни чипованные, ни Визы ни Мастеры?[/quote]


і як купувати найкращі в світі кубинські СИГАРИ!?!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:03

  clientage написав:Ни полосатые ни чипованные, ни Визы ни Мастеры?

Карта Виза с чипом именная.
alex1886
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:05

  greenozon написав:і як купувати найкращі в світі кубинські СИГАРИ!?!

Нам тут не до сигар, застряли не можем выехать, граница закрыта.
Карта привата подвела.
alex1886
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:17

Re: Приватбанк

alex1886 написав:Карта привата подвела.

На Кубу з одною картою? Ви екстремали. Тут в Європу з мінімум 3-ма картками + кеш, а на Кубу напевно б всі 6 банків тягнув.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 06:59

Re: Приватбанк

  amator2020 написав:...для восстановления доступа надо иметь физическую карту-это правда,или можно как то без физической карты обойтись и восстановить доступ в п24???
Процедура восстановления через ввод ПИН-кода от карты. Такая возможность есть для физической карты и цифровых карт.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:44

  MASolomko написав:
  amator2020 написав:...для восстановления доступа надо иметь физическую карту-это правда,или можно как то без физической карты обойтись и восстановить доступ в п24???
Процедура восстановления через ввод ПИН-кода от карты. Такая возможность есть для физической карты и цифровых карт.
Подскажите пожалуйста как узнать пин код интернет карты?У меня есть только cvv код,номер и срок действия интернет карты!
amator2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:54

Re: Приватбанк

  amator2020 написав:Подскажите пожалуйста как узнать пин код интернет карты?

Так у нитернет карты вроде как нет пин-кода
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:59

Re: Приватбанк

  amator2020 написав:давно не пользовался п24 и забыл пароль и после 3 попыток мой аккаунт заблокировали
Визит в ближайшее отделение банка с документами, телефоном и хоть одной выпиской по карте - не вариант?
Intento
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:19

Re: Приватбанк

  Intento написав:Визит в ближайшее отделение банка с документами, телефоном и хоть одной выпиской по карте - не вариант?

а без выписки/телефона, а только с паспортом уже клиентом не признают ? :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:29

  Kalgan написав:
  Intento написав:Визит в ближайшее отделение банка с документами, телефоном и хоть одной выпиской по карте - не вариант?

а без выписки/телефона, а только с паспортом уже клиентом не признают ? :mrgreen:

без телефона не признают...
ROLF
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