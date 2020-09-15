А если телефон утерян ? С чего это вдруг им паспорта не хватает для идентификации ?
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:21
Re: Приватбанк
Додано: Сер 16 вер, 2020 13:24
Бо це #зеленелайно. Bаш пашпорт ïм до дупи. Без отримання ïx смс на фiнансовий телефон вони вас лише на пiдставi паспорта iдентифiкувати не здатнi
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:38
Re: Приватбанк
Вообще интересная информация к размышлению. Думаю после жалобы в НБУ они все же будут способны это сделать. Скорее всего это может вылиться в квест, аля получить карту для выплат без оформления универсалки.
Но представить, что при утере телефона они клиента безальтернативно умножат на ноль, я не могу
Додано: Сер 16 вер, 2020 13:53
При утере у них кажись есть процедуры смены номера.
Ну и сообщая код из смс вы тем самым даете доступ для работы менеджера с вашими данными и деньгами. Для банка такого размера со сквозным обслуживанием не совсем и лишняя предосторожность.
Додано: Сер 16 вер, 2020 13:56
Re: Приватбанк
Что-то я не понимаю сути проблемы... Не понимаю, зачем такие сложности с походом в отделение, паспортом, телефоном...
Ну забыл человек пароль в Приват24, так можно же его сбросить, зная пин-код карты и имея доступ финансовому телефону. Супруга забывала свой пароль как минимум дважды (причем один раз забыла и пароль и пин-код ее единственной карты Привата). Спокойно восстановили и никакого участия Привата при этом не потребовалось, только к банкомату пришлось сходить.
Если нет финансового телефона, то его можно поменять через банкомат (могу ошибаться, но вроде в этом случае старый финансовый номер не нужен).
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