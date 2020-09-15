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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8681868286838684
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:21

Re: Приватбанк

  ROLF написав:без телефона не признают...

А если телефон утерян ? С чего это вдруг им паспорта не хватает для идентификации ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:24

  Kalgan написав:
  ROLF написав:без телефона не признают...

А если телефон утерян ? С чего это вдруг им паспорта не хватает для идентификации ?

Бо це #зеленелайно. Bаш пашпорт ïм до дупи. Без отримання ïx смс на фiнансовий телефон вони вас лише на пiдставi паспорта iдентифiкувати не здатнi :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:38

Re: Приватбанк

  Alien написав:Бо це #зеленелайно. Bаш пашпорт ïм до дупи. Без отримання ïx смс на фiнансовий телефон вони вас лише на пiдставi паспорта iдентифiкувати не здатнi

Вообще интересная информация к размышлению. Думаю после жалобы в НБУ они все же будут способны это сделать. Скорее всего это может вылиться в квест, аля получить карту для выплат без оформления универсалки.
Но представить, что при утере телефона они клиента безальтернативно умножат на ноль, я не могу :?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:53

  Kalgan написав:Вообще интересная информация к размышлению. Думаю после жалобы в НБУ они все же будут способны это сделать. Скорее всего это может вылиться в квест, аля получить карту для выплат без оформления универсалки.
Но представить, что при утере телефона они клиента безальтернативно умножат на ноль, я не могу :?

При утере у них кажись есть процедуры смены номера.
Ну и сообщая код из смс вы тем самым даете доступ для работы менеджера с вашими данными и деньгами. Для банка такого размера со сквозным обслуживанием не совсем и лишняя предосторожность.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:56

Re: Приватбанк

Что-то я не понимаю сути проблемы... Не понимаю, зачем такие сложности с походом в отделение, паспортом, телефоном...
Ну забыл человек пароль в Приват24, так можно же его сбросить, зная пин-код карты и имея доступ финансовому телефону. Супруга забывала свой пароль как минимум дважды (причем один раз забыла и пароль и пин-код ее единственной карты Привата). Спокойно восстановили и никакого участия Привата при этом не потребовалось, только к банкомату пришлось сходить.
Если нет финансового телефона, то его можно поменять через банкомат (могу ошибаться, но вроде в этом случае старый финансовый номер не нужен).
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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