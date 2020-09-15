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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 13:21
ROLF написав:
без телефона не признают...
А если телефон утерян ? С чего это вдруг им паспорта не хватает для идентификации ?
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Kalgan
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:24
Kalgan написав: ROLF написав:
без телефона не признают...
А если телефон утерян ? С чего это вдруг им паспорта не хватает для идентификации ?
Бо це #зеленелайно. Bаш пашпорт ïм до дупи. Без отримання ïx смс на фiнансовий телефон вони вас лише на пiдставi паспорта iдентифiкувати не здатнi
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:38
Alien написав:
Бо це #зеленелайно. Bаш пашпорт ïм до дупи. Без отримання ïx смс на фiнансовий телефон вони вас лише на пiдставi паспорта iдентифiкувати не здатнi
Вообще интересная информация к размышлению. Думаю после жалобы в НБУ они все же будут способны это сделать. Скорее всего это может вылиться в квест, аля получить карту для выплат без оформления универсалки.
Но представить, что при утере телефона они клиента безальтернативно умножат на ноль, я не могу
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Kalgan
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:53
Kalgan написав:
Вообще интересная информация к размышлению. Думаю после жалобы в НБУ они все же будут способны это сделать. Скорее всего это может вылиться в квест, аля получить карту для выплат без оформления универсалки.
Но представить, что при утере телефона они клиента безальтернативно умножат на ноль, я не могу
При утере у них кажись есть процедуры смены номера.
Ну и сообщая код из смс вы тем самым даете доступ для работы менеджера с вашими данными и деньгами. Для банка такого размера со сквозным обслуживанием не совсем и лишняя предосторожность.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:56
Что-то я не понимаю сути проблемы... Не понимаю, зачем такие сложности с походом в отделение, паспортом, телефоном...
Ну забыл человек пароль в Приват24, так можно же его сбросить, зная пин-код карты и имея доступ финансовому телефону. Супруга забывала свой пароль как минимум дважды (причем один раз забыла и пароль и пин-код ее единственной карты Привата). Спокойно восстановили и никакого участия Привата при этом не потребовалось, только к банкомату пришлось сходить.
Если нет финансового телефона, то его можно поменять через банкомат (могу ошибаться, но вроде в этом случае старый финансовый номер не нужен).
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ingtrans
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:01
ingtrans написав:
Если нет финансового телефона, то его можно поменять через банкомат (могу ошибаться, но вроде в этом случае старый финансовый номер не нужен).
Не нужен. Нужна карта и пин код от неё.
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SHURICK76
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:06
SHURICK76 написав:
Не нужен. Нужна карта и пин код от неё.
Ну вот. Значит без участия Привата не обойтись, только если нет доступа к финансовому телефону и не помнишь пин-код ни одной карты. Я так понимаю, у автора вопроса не такой случай, поэтому всё можно сделать самостоятельно.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:20
Intento написав: amator2020 написав:
давно не пользовался п24 и забыл пароль и после 3 попыток мой аккаунт заблокировали
Визит в ближайшее отделение банка с документами, телефоном и хоть одной выпиской по карте - не вариант?
В отделение обратиться возможности нету,поэтому думал,что можно проблему с восстановлением доступа в п24 решить без физической карты,но как оказывается нужна физическая картаЗаказал карту по телефону с доставкой домой.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:22
ingtrans написав: SHURICK76 написав:
Не нужен. Нужна карта и пин код от неё.
Ну вот. Значит без участия Привата не обойтись, только если нет доступа к финансовому телефону и не помнишь пин-код ни одной карты. Я так понимаю, у автора вопроса не такой случай, поэтому всё можно сделать самостоятельно.
Наскільки я зрозумів у автора питання якраз не лишилося жодної картки у якої б був пін-код (у віртуалок його якраз нема
). Тому тут без #зеленелайно ніяк не обійтись
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Alien
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:30
amator2020, а как Вы её активировать будите? Заказывали патриотку или платную?
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