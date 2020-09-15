RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8682868386848685
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:37

Re: Приватбанк

это бесплатный цирк )
Maksi2
 
Повідомлень: 674
З нами з: 18.06.19
Подякував: 309 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46

  MASolomko написав:amator2020, а как Вы её активировать будите? Заказывали патриотку или платную?

Якщо лишилась прострочена картка, то нову активувати можна самостійно у банкоматі. Я так колись десь через півроку після "смерті" уні зміг її реанімувати - стару картку банкомат з'їв але нову, отриману через замовлення на сайті, таки активував.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 546
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:52

  MASolomko написав:amator2020, а как Вы её активировать будите? Заказывали патриотку или платную?
Заказал простую универсалку.Оператор сказала,что можно активировать в телефонном режиме и курьер всё объяснит,но подумываю обойтись без п24,ведь данные интернет карты у меня есть и она ещё будет активна много лет и мне она просто нужна для получения переводов и оплаты в интернете.Позвонил хотел отменить заказ,сказали что в телефонном режиме у них заказ отменить нельзя,ждите звонка курьера и у него могу отказаться! Вообщем у меня есть время подумать.
amator2020
 
Повідомлень: 15
З нами з: 18.01.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8682868386848685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ZaasIngus і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (162)
16.09.2020 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.