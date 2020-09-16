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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:37
Re: Приватбанк
это бесплатный цирк )
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46
Якщо лишилась прострочена картка, то нову активувати можна самостійно у банкоматі. Я так колись десь через півроку після "смерті" уні зміг її реанімувати - стару картку банкомат з'їв але нову, отриману через замовлення на сайті, таки активував.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:52
Заказал простую универсалку.Оператор сказала,что можно активировать в телефонном режиме и курьер всё объяснит,но подумываю обойтись без п24,ведь данные интернет карты у меня есть и она ещё будет активна много лет и мне она просто нужна для получения переводов и оплаты в интернете.Позвонил хотел отменить заказ,сказали что в телефонном режиме у них заказ отменить нельзя,ждите звонка курьера и у него могу отказаться! Вообщем у меня есть время подумать.
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:34
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:22
Re: Приватбанк
Напряму здається вже ніяк, принаймні відомі мені "стежинки" вже перекопали давно. Лише транзитом через гривневу картку/рахунок, а потім вже купляти валюту в Райф-онлайн.
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