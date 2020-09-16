RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8682868386848685
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:37

Re: Приватбанк

это бесплатный цирк )
Maksi2
 
Повідомлень: 674
З нами з: 18.06.19
Подякував: 309 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46

  MASolomko написав:amator2020, а как Вы её активировать будите? Заказывали патриотку или платную?

Якщо лишилась прострочена картка, то нову активувати можна самостійно у банкоматі. Я так колись десь через півроку після "смерті" уні зміг її реанімувати - стару картку банкомат з'їв але нову, отриману через замовлення на сайті, таки активував.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 549
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:52

  MASolomko написав:amator2020, а как Вы её активировать будите? Заказывали патриотку или платную?
Заказал простую универсалку.Оператор сказала,что можно активировать в телефонном режиме и курьер всё объяснит,но подумываю обойтись без п24,ведь данные интернет карты у меня есть и она ещё будет активна много лет и мне она просто нужна для получения переводов и оплаты в интернете.Позвонил хотел отменить заказ,сказали что в телефонном режиме у них заказ отменить нельзя,ждите звонка курьера и у него могу отказаться! Вообщем у меня есть время подумать.
amator2020
 
Повідомлень: 15
З нами з: 18.01.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:34

  stryzhko написав:
alex1886 написав:Карта привата подвела.

На Кубу з одною картою? Ви екстремали. Тут в Європу з мінімум 3-ма картками + кеш, а на Кубу напевно б всі 6 банків тягнув.

Есть валютная Райфайзен.
Кстати, как лучше всего с гривневой карты приват, перевести деньги на валютную Райф?
alex1886
 
Повідомлень: 772
З нами з: 01.10.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:22

Re: Приватбанк

alex1886 написав:Кстати, как лучше всего с гривневой карты приват, перевести деньги на валютную Райф?

Напряму здається вже ніяк, принаймні відомі мені "стежинки" вже перекопали давно. Лише транзитом через гривневу картку/рахунок, а потім вже купляти валюту в Райф-онлайн.
stryzhko
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 04.10.16
Подякував: 325 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:10

Прихват розповів, як економить на студентах, замінюючи їх роботами https://ain.ua/2020/09/17/my-slyshim-kl ... ivatbanke/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4793
З нами з: 18.08.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:37

(із статті вище)

К началу следующего года в планах «ПриватБанка» стоит запуск голосовой биометрии.


це типу ідентифікація клієнта банку по його... голосу із телефона?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9568
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:31

Кто-нибудь сегодня делал какие-либо платежи в NEXTe?
Это только у меня не работают шаблоны или "Изя все"?

Дозвониться на 3700 невозможно, виртуальный помощник не пропускает.
В чате оператор говорит: "Перейдите в полную(старую) версию и платите там".
Но ведь есть нюансы...
Искатель
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 22.02.16
Подякував: 616 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
4
4
  #<1 ... 8682868386848685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, liliya_logical, vpchelko, Искатель і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.