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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8683868486858686
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:19

Re: Приватбанк

uaprofi написав:кстати кому интересно у привата таки появилась возможность закрыть карточный счёт.
даже онлайн.
даже справка на е-майл приходит!


Интересно
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:26

  uaprofi написав:кстати кому интересно у привата таки появилась возможность закрыть карточный счёт.
даже онлайн.
даже справка на е-майл приходит!


не пройшло і надцять років :)
а раніше ні під яким предлогом не хотіли цього робити
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