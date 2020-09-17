uaprofi написав:кстати кому интересно у привата таки появилась возможность закрыть карточный счёт.
даже онлайн.
даже справка на е-майл приходит!
Интересно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:19
Re: Приватбанк
Интересно
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:26
не пройшло і надцять років
а раніше ні під яким предлогом не хотіли цього робити
+50грн !
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