uaprofi написав:кстати кому интересно у привата таки появилась возможность закрыть карточный счёт.
даже онлайн.
даже справка на е-майл приходит!
Интересно
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:19
Re: Приватбанк
Интересно
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:26
не пройшло і надцять років
а раніше ні під яким предлогом не хотіли цього робити
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:07
Re: Приватбанк
Та же проблема, дальше выбора способа подтверждения не проходит.
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:23
Re: Приватбанк
С удалением всех персональных данных со всех своих систем, кроме единственной в которой их нужно хранить еще 5 лет на случай запросов от МВД/прокуратуры и полного удаления через 5 лет?
НЕ ВЕРЮ...
Насколько она юридичиски значима? Документ с ЕЦП подписью, или просто email ничем не отличающийся от их обычного спама?
Хотя-бы акт об уничтожении бумажных сканов пасспорта/справки о присвоении ИНН предоставляют? Или хотят чтобы им верили наслово?
Примерно через месяц планирую расстаться с б/у Приват совсем, интерестно насколько реально/сложно при этом заставить их сделать все в соответствии с "законом о персональных данных".
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:33
она проверяется по номеру на pb.ua/check
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:36
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:42
Оплаты коммуналки картой другого банка (подвязаной в П24) без доп.комиссий?
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:37
Які паперові версії? Ви Прихват ні з ким не переплутали?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:44
коли коміс беруть навіть із рідних карт ПБ за комуналку, то ви гадаєте для чужаків буде безкоміс?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:46
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