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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8684868586868687>
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:19

Re: Приватбанк

uaprofi написав:кстати кому интересно у привата таки появилась возможность закрыть карточный счёт.
даже онлайн.
даже справка на е-майл приходит!


Интересно
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:26

  uaprofi написав:кстати кому интересно у привата таки появилась возможность закрыть карточный счёт.
даже онлайн.
даже справка на е-майл приходит!


не пройшло і надцять років :)
а раніше ні під яким предлогом не хотіли цього робити
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:07

Re: Приватбанк

Искатель написав:Народ, а у всех платежи в NEXT'e сегодня нормально работают?

У меня что-то чудит без баяна. То сначала вообще не работали шаблоны, не мог создать платеж.
Потом пытаюсь сделать... крутится подтверждение долгое время - и не проходит.
Так и не удалось в итоге заплатить.
Та же проблема, дальше выбора способа подтверждения не проходит.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:23

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:кстати кому интересно у привата таки появилась возможность закрыть карточный счёт.
даже онлайн.

С удалением всех персональных данных со всех своих систем, кроме единственной в которой их нужно хранить еще 5 лет на случай запросов от МВД/прокуратуры и полного удаления через 5 лет?
НЕ ВЕРЮ...
даже справка на е-майл приходит!

Насколько она юридичиски значима? Документ с ЕЦП подписью, или просто email ничем не отличающийся от их обычного спама?
Хотя-бы акт об уничтожении бумажных сканов пасспорта/справки о присвоении ИНН предоставляют? Или хотят чтобы им верили наслово?

Примерно через месяц планирую расстаться с б/у Приват совсем, интерестно насколько реально/сложно при этом заставить их сделать все в соответствии с "законом о персональных данных".
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:33

  candle645 написав:Насколько она юридичиски значима? Документ с ЕЦП подписью, или просто email ничем не отличающийся от их обычного спама?


она проверяется по номеру на pb.ua/check
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:36

  candle645 написав:С удалением всех персональных данных со всех своих систем, кроме единственной в которой их нужно хранить еще 5 лет на случай запросов от МВД/прокуратуры и полного удаления через 5 лет?
НЕ ВЕРЮ...


Кому верите из банков что так делают? :?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:42

Оплаты коммуналки картой другого банка (подвязаной в П24) без доп.комиссий?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:37

  candle645 написав:Хотя-бы акт об уничтожении бумажных сканов пасспорта/справки о присвоении ИНН предоставляют? Или хотят чтобы им верили наслово?

Які паперові версії? Ви Прихват ні з ким не переплутали?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:44

  novichok написав:Оплаты коммуналки картой другого банка (подвязаной в П24) без доп.комиссий?


коли коміс беруть навіть із рідних карт ПБ за комуналку, то ви гадаєте для чужаків буде безкоміс? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:46

  greenozon написав:
  novichok написав:Оплаты коммуналки картой другого банка (подвязаной в П24) без доп.комиссий?


коли коміс беруть навіть із рідних карт ПБ за комуналку, то ви гадаєте для чужаків буде безкоміс? :shock:

Я спрашивал про дополнительную комиссию.
novichok
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