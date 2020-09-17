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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8684868586868687
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:58

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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:12

Re: Приватбанк

  klug написав:Які паперові версії? Ви Прихват ні з ким не переплутали?

Если давний клиент - то да. Была такая блажь - тикетирование. ПРОМИНЬ ПБ - каждому челу присваивался номер тикета, потом принтером печатали на ксерокопиях и сканировали в тот же проминь , дурная работа. Но ее делали и Горох жестоко карал своей властью, но не всех , а только тех кого сумел достать. Потом это все сшивалось в тома и лежало до поры , занимая место .
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Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:24

  uaprofi написав:кстати кому интересно у привата таки появилась возможность закрыть карточный счёт.
даже онлайн.
даже справка на е-майл приходит!


уже довольно давно появилось ... года назад я точно закрывал в п24 )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:31

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:кстати кому интересно у привата таки появилась возможность закрыть карточный счёт.
даже онлайн.
даже справка на е-майл приходит!


уже довольно давно появилось ... года назад я точно закрывал в п24 )


Свершилось чудо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:38

Так что уже можно те десятки интернеток позакрывать? Мозолят глаза ппц как.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:46

  WachtAmRhein написав:Так что уже можно те десятки интернеток позакрывать? Мозолят глаза ппц как.


ну зачем закрывать то что есть не просит ?

з.ы. но есть нюанс - закрыть счет к которому карта просрочилась нельзя .. т.к. карта исчезает из списка ... по крайней мере я не смог найти
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:55

  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:Так что уже можно те десятки интернеток позакрывать? Мозолят глаза ппц как.


ну зачем закрывать то что есть не просит ?

з.ы. но есть нюанс - закрыть счет к которому карта просрочилась нельзя .. т.к. карта исчезает из списка ... по крайней мере я не смог найти


Те интернетки не скоро ещё просрочатся
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:31

  candle645 написав:
  uaprofi написав:кстати кому интересно у привата таки появилась возможность закрыть карточный счёт.
даже онлайн.

С удалением всех персональных данных со всех своих систем, кроме единственной в которой их нужно хранить еще 5 лет на случай запросов от МВД/прокуратуры и полного удаления через 5 лет?
НЕ ВЕРЮ...
даже справка на е-майл приходит!

Насколько она юридичиски значима? Документ с ЕЦП подписью, или просто email ничем не отличающийся от их обычного спама?
Хотя-бы акт об уничтожении бумажных сканов пасспорта/справки о присвоении ИНН предоставляют? Или хотят чтобы им верили наслово?

Примерно через месяц планирую расстаться с б/у Приват совсем, интерестно насколько реально/сложно при этом заставить их сделать все в соответствии с "законом о персональных данных".


можете не переживать - ваши/наши данные уже давным давно слиты во всякие телеграм-каналы :mrgreen:
Alex2007
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  #<1 ... 8684868586868687
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