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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:14
Slx написав:
Не впевнений чи тут, чи
в темі Райффайзену писати, але поки напишу тут.
...
Питання 1 - чи зніметься цей коміс за єдину невдалу спробу зняти кошти з Райффайзену.
Питання 2 - от нафіга потрібна ця картка гнилого примату, якщо безподатковий має мізерні відсотки, а зняти нормально навіть в своїх мегатумбах ЗАВЖДИ неможливо нормальні кошти??
Писать нужно было в поддержку.
Питання 1 -- снимется.
Питання 2 -- так это к вам вопрос: нафига вам эта карта нужна?..
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:54
Так и не проходит оплата в нексте картой другого банка=(
Пробовал несколько, дальше подтверждения способа оплаты не идёт, даже окошко 3дс не появляется.
В чате приняли заявку, сказали, что передадут в техотдел.
dr_morgenstern написав:
Искатель написав:Народ, а у всех платежи в NEXT'e сегодня нормально работают?
У меня что-то чудит без баяна. То сначала вообще не работали шаблоны, не мог создать платеж.
Потом пытаюсь сделать... крутится подтверждение долгое время - и не проходит.
Так и не удалось в итоге заплатить.
Та же проблема, дальше выбора способа подтверждения не проходит.
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dr_morgenstern
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:07
Аналогично, открывается окно Визначаємо спосіб підтвердження - и начинает думать
.......
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Boundless
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:27
Boundless написав:
Аналогично, открывается окно Визначаємо спосіб підтвердження - и начинает думать
Платите по одній послузі чи в корзину накідали декілька?
В останньому варіанті дійсно тупить.
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KVV
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:33
M-Audio написав:
Оплаты коммуналки картой другого банка (подвязаной в П24) без доп.комиссий?
Додаткових комісій немає.
1грн (окрім деяких локальних маргіналів по яким беруть 3грн+0,2%)
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KVV
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:29
Оплатил сегодня коммуналку с пенс. карты через зеленую тумбу.
Из 7 платежек - 5 прошли с комисом по 5 грн. каждая ((
Здобулы ?
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LEXX
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:38
KVV написав: Boundless написав:
Аналогично, открывается окно Визначаємо спосіб підтвердження - и начинает думать
Платите по одній послузі чи в корзину накідали декілька?
В останньому варіанті дійсно тупить.
Со вчерашнего вечера у меня ни по одной услуге в корзине, ни по нескольим сразу не проходило. С обеда приват попустило, платежи прошли в разных комбинациях.
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dr_morgenstern
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