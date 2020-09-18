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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:34
M-Audio написав:
Новая версия берёт ровно такие же комиссии, что и со своих карт. Старая версия пишет про 2,4% комиссии за такие операции, но как оно на практике - не проверял.
Нет смысла проврять. Оплатил новой версией, она берёт такие же комиссии, что и со своих карт.
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novichok
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