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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:34
M-Audio написав:
Новая версия берёт ровно такие же комиссии, что и со своих карт. Старая версия пишет про 2,4% комиссии за такие операции, но как оно на практике - не проверял.
Нет смысла проврять. Оплатил новой версией, она берёт такие же комиссии, что и со своих карт.
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novichok
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Додано: Нед 20 вер, 2020 00:26
LEXX написав:
Оплатил сегодня коммуналку с пенс. карты через зеленую тумбу.
Из 7 платежек - 5 прошли с комисом по 5 грн. каждая ((
Здобулы ?
ага:
Повідомляємо, що з 14 вересня 2020 року тарифи на приймання платежів від фізичних осіб через касу та термінал самообслуговування буде змінено.
Каса
Було
Платежі < 500 грн – 10 грн, 500–1000 грн – 15 грн; платежі> 1000 – 1 % (min 15 грн, max 200 грн).
Стало
1% (min 15 грн).
Термінал самообслуговування:
Було
Платежі < 500 грн – 3 грн, 500–1 000 грн – 5 грн; платежі> 1 000 – 0,5% (min 10 грн, max 50 грн).
Стало
1% (min 5 грн).
Для Приват24 діє тариф 1 грн, що дає можливість вашим клієнтам заощаджувати на комісії та здійснювати платежі цілодобово не виходячи з дому.
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ol_zy
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