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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:34
M-Audio написав:
Новая версия берёт ровно такие же комиссии, что и со своих карт. Старая версия пишет про 2,4% комиссии за такие операции, но как оно на практике - не проверял.
Нет смысла проврять. Оплатил новой версией, она берёт такие же комиссии, что и со своих карт.
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novichok
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Додано: Нед 20 вер, 2020 00:26
LEXX написав:
Оплатил сегодня коммуналку с пенс. карты через зеленую тумбу.
Из 7 платежек - 5 прошли с комисом по 5 грн. каждая ((
Здобулы ?
ага:
Повідомляємо, що з 14 вересня 2020 року тарифи на приймання платежів від фізичних осіб через касу та термінал самообслуговування буде змінено.
Каса
Було
Платежі < 500 грн – 10 грн, 500–1000 грн – 15 грн; платежі> 1000 – 1 % (min 15 грн, max 200 грн).
Стало
1% (min 15 грн).
Термінал самообслуговування:
Було
Платежі < 500 грн – 3 грн, 500–1 000 грн – 5 грн; платежі> 1 000 – 0,5% (min 10 грн, max 50 грн).
Стало
1% (min 5 грн).
Для Приват24 діє тариф 1 грн, що дає можливість вашим клієнтам заощаджувати на комісії та здійснювати платежі цілодобово не виходячи з дому.
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ol_zy
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Додано: Нед 20 вер, 2020 12:41
Разгонят наконец бабулек из очередей.
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:44
WachtAmRhein написав:
Разгонят наконец бабулек из очередей.
Для пенсов там же вроде были особые условия...
Их не разгонишь...
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ol_zy
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Додано: Нед 20 вер, 2020 19:36
WachtAmRhein написав:
Разгонят наконец бабулек из очередей.
Бабулек просто так не разгонишь.
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Ratatui
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Додано: Нед 20 вер, 2020 21:08
Ratatui написав:
Бабулек просто так не разгонишь.
PS точка присутствия Фарсика, бабка платит кредит в терминале.
Опер предупредила - у вас будет комисс 40!!! грн за платеж , через дорогу в банке С14- заплатите там за 15 грн.
Бабка н1куди я не п1ду. Плачу здеся.
----------------------------------------
Потом ходить 1 нудить , что сахар уже по 15 , а был по 14 .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:53
Goodman написав: Ratatui написав:
Бабулек просто так не разгонишь.
PS точка присутствия Фарсика, бабка платит кредит в терминале.
Опер предупредила - у вас будет комисс 40!!! грн за платеж , через дорогу в банке С14- заплатите там за 15 грн.
Бабка н1куди я не п1ду. Плачу здеся.
----------------------------------------
Потом ходить 1 нудить , что сахар уже по 15 , а был по 14 .
Ну так бубулі ж треба економити на цукрі, щоб потім спонсорувати лихварів
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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