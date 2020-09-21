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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:34
M-Audio написав:
Новая версия берёт ровно такие же комиссии, что и со своих карт. Старая версия пишет про 2,4% комиссии за такие операции, но как оно на практике - не проверял.
Нет смысла проврять. Оплатил новой версией, она берёт такие же комиссии, что и со своих карт.
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novichok
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Додано: Нед 20 вер, 2020 00:26
LEXX написав:
Оплатил сегодня коммуналку с пенс. карты через зеленую тумбу.
Из 7 платежек - 5 прошли с комисом по 5 грн. каждая ((
Здобулы ?
ага:
Повідомляємо, що з 14 вересня 2020 року тарифи на приймання платежів від фізичних осіб через касу та термінал самообслуговування буде змінено.
Каса
Було
Платежі < 500 грн – 10 грн, 500–1000 грн – 15 грн; платежі> 1000 – 1 % (min 15 грн, max 200 грн).
Стало
1% (min 15 грн).
Термінал самообслуговування:
Було
Платежі < 500 грн – 3 грн, 500–1 000 грн – 5 грн; платежі> 1 000 – 0,5% (min 10 грн, max 50 грн).
Стало
1% (min 5 грн).
Для Приват24 діє тариф 1 грн, що дає можливість вашим клієнтам заощаджувати на комісії та здійснювати платежі цілодобово не виходячи з дому.
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ol_zy
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Додано: Нед 20 вер, 2020 12:41
Разгонят наконец бабулек из очередей.
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:44
WachtAmRhein написав:
Разгонят наконец бабулек из очередей.
Для пенсов там же вроде были особые условия...
Их не разгонишь...
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ol_zy
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Додано: Нед 20 вер, 2020 19:36
WachtAmRhein написав:
Разгонят наконец бабулек из очередей.
Бабулек просто так не разгонишь.
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Ratatui
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Додано: Нед 20 вер, 2020 21:08
Ratatui написав:
Бабулек просто так не разгонишь.
PS точка присутствия Фарсика, бабка платит кредит в терминале.
Опер предупредила - у вас будет комисс 40!!! грн за платеж , через дорогу в банке С14- заплатите там за 15 грн.
Бабка н1куди я не п1ду. Плачу здеся.
----------------------------------------
Потом ходить 1 нудить , что сахар уже по 15 , а был по 14 .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:53
Goodman написав: Ratatui написав:
Бабулек просто так не разгонишь.
PS точка присутствия Фарсика, бабка платит кредит в терминале.
Опер предупредила - у вас будет комисс 40!!! грн за платеж , через дорогу в банке С14- заплатите там за 15 грн.
Бабка н1куди я не п1ду. Плачу здеся.
----------------------------------------
Потом ходить 1 нудить , что сахар уже по 15 , а был по 14 .
Ну так бубулі ж треба економити на цукрі, щоб потім спонсорувати лихварів
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:20
Я давний клиент ПриватБанка. Депозиты, зарплата, платежи, переводы.
На днях решил поинтересоваться ипотекой в ПриватБанке. Оставил у них на сайте заявку на свой финансовый номер телефона (я же лояльный клиент, больше доверия). Сначала один менеджер (или кто там?) перезвонил, одобрили. Затем другой, который сказал, что мне выделят персонального менеджера по этому вопросу. Затем позвонил этот самый персональный менеджер.
А через пару часов звонит мне лицо кавказской национальности, представляется менеджером международной хрензнаеткакойкомпании,
и бодрым голосом сообщает, что моя заявка одобрена! Оказывается, ещё в августе я в интернете интересовался получением пассивного дохода, оставил заявку, и ее одобрили. Спрашиваю, в чем суть заявки. В ответ лепит всякую пургу про богатство и пассивный заработок.
Как вы понимаете, это лицо из международной компании звонило на мой финансовый номер телефона, который нигде, кроме банков я не использую.
Конечно, это просто совпадение.
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ykrkozak
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