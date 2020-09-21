Нет смысла проврять. Оплатил новой версией, она берёт такие же комиссии, что и со своих карт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:34
Додано: Нед 20 вер, 2020 00:26
ага:
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:44
Додано: Нед 20 вер, 2020 19:36
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:08
Re: Приватбанк
PS точка присутствия Фарсика, бабка платит кредит в терминале.
Опер предупредила - у вас будет комисс 40!!! грн за платеж , через дорогу в банке С14- заплатите там за 15 грн.
Бабка н1куди я не п1ду. Плачу здеся.
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Потом ходить 1 нудить , что сахар уже по 15 , а был по 14 .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:53
Ну так бубулі ж треба економити на цукрі, щоб потім спонсорувати лихварів
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:20
Я давний клиент ПриватБанка. Депозиты, зарплата, платежи, переводы.
На днях решил поинтересоваться ипотекой в ПриватБанке. Оставил у них на сайте заявку на свой финансовый номер телефона (я же лояльный клиент, больше доверия). Сначала один менеджер (или кто там?) перезвонил, одобрили. Затем другой, который сказал, что мне выделят персонального менеджера по этому вопросу. Затем позвонил этот самый персональный менеджер.
А через пару часов звонит мне лицо кавказской национальности, представляется менеджером международной хрензнаеткакойкомпании,
и бодрым голосом сообщает, что моя заявка одобрена! Оказывается, ещё в августе я в интернете интересовался получением пассивного дохода, оставил заявку, и ее одобрили. Спрашиваю, в чем суть заявки. В ответ лепит всякую пургу про богатство и пассивный заработок.
Как вы понимаете, это лицо из международной компании звонило на мой финансовый номер телефона, который нигде, кроме банков я не использую.
Конечно, это просто совпадение.
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:20
Re: Приватбанк
одразу цікавтесь здвіки ліцо дістало ваш фін номер
2) рубайте зразу їхні пропозиції, бо будуть наярювати ще тижнями
(мав подібний кейс)
+50грн !
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