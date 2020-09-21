Додано: Вів 22 вер, 2020 09:20

Я давний клиент ПриватБанка. Депозиты, зарплата, платежи, переводы.



На днях решил поинтересоваться ипотекой в ПриватБанке. Оставил у них на сайте заявку на свой финансовый номер телефона (я же лояльный клиент, больше доверия). Сначала один менеджер (или кто там?) перезвонил, одобрили. Затем другой, который сказал, что мне выделят персонального менеджера по этому вопросу. Затем позвонил этот самый персональный менеджер.



А через пару часов звонит мне лицо кавказской национальности, представляется менеджером международной хрензнаеткакойкомпании,

и бодрым голосом сообщает, что моя заявка одобрена! Оказывается, ещё в августе я в интернете интересовался получением пассивного дохода, оставил заявку, и ее одобрили. Спрашиваю, в чем суть заявки. В ответ лепит всякую пургу про богатство и пассивный заработок.



Как вы понимаете, это лицо из международной компании звонило на мой финансовый номер телефона, который нигде, кроме банков я не использую.



Конечно, это просто совпадение.