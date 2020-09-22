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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8687868886898690 Додано: Вів 22 вер, 2020 21:47 ykrkozak написав: Я давний клиент ПриватБанка. Депозиты, зарплата, платежи, переводы.



На днях решил поинтересоваться ипотекой в ПриватБанке. Оставил у них на сайте заявку на свой финансовый номер телефона (я же лояльный клиент, больше доверия). Сначала один менеджер (или кто там?) перезвонил, одобрили. Затем другой, который сказал, что мне выделят персонального менеджера по этому вопросу. Затем позвонил этот самый персональный менеджер.



А через пару часов звонит мне лицо кавказской национальности, представляется менеджером международной хрензнаеткакойкомпании,

и бодрым голосом сообщает, что моя заявка одобрена! Оказывается, ещё в августе я в интернете интересовался получением пассивного дохода, оставил заявку, и ее одобрили. Спрашиваю, в чем суть заявки. В ответ лепит всякую пургу про богатство и пассивный заработок.



Как вы понимаете, это лицо из международной компании звонило на мой финансовый номер телефона, который нигде, кроме банков я не использую.



Конечно, это просто совпадение. Я давний клиент ПриватБанка. Депозиты, зарплата, платежи, переводы.На днях решил поинтересоваться ипотекой в ПриватБанке. Оставил у них на сайте заявку на свой финансовый номер телефона (я же лояльный клиент, больше доверия). Сначала один менеджер (или кто там?) перезвонил, одобрили. Затем другой, который сказал, что мне выделят персонального менеджера по этому вопросу. Затем позвонил этот самый персональный менеджер.А через пару часов звонит мне лицо кавказской национальности, представляется менеджером международной хрензнаеткакойкомпании,и бодрым голосом сообщает, что моя заявка одобрена! Оказывается, ещё в августе я в интернете интересовался получением пассивного дохода, оставил заявку, и ее одобрили. Спрашиваю, в чем суть заявки. В ответ лепит всякую пургу про богатство и пассивный заработок.Как вы понимаете, это лицо из международной компании звонило на мой финансовый номер телефона, который нигде, кроме банков я не использую.Конечно, это просто совпадение.

Ситуация один в один, я в тасе беру кредитку, идет запрос скоринга таса в УБКИ, где или прослушка стоит (троян бекдор) или там же крыса какая то сидит в УБКИ и сливает аферистам данные тех, по кому банки дают им запрос. Буквльно в этот день и на следующий получил 2 звонка вроде с немецких номеров (виртуальных сетевых например) и с кацапским акцентом чудило тоже пыталось впарить мне какие то кредиты. Я тогда подумал что это паскудный тас делает. Позже стало понятно что слив идет с УБКИ, читал похожие истории. Так что расслабьтесь, госприват хоть и стал конченым, но до такого еще не дошел. Ситуация один в один, я в тасе беру кредитку, идет запрос скоринга таса в УБКИ, где или прослушка стоит (троян бекдор) или там же крыса какая то сидит в УБКИ и сливает аферистам данные тех, по кому банки дают им запрос. Буквльно в этот день и на следующий получил 2 звонка вроде с немецких номеров (виртуальных сетевых например) и с кацапским акцентом чудило тоже пыталось впарить мне какие то кредиты. Я тогда подумал что это паскудный тас делает. Позже стало понятно что слив идет с УБКИ, читал похожие истории. Так что расслабьтесь, госприват хоть и стал конченым, но до такого еще не дошел. Maksi2 Повідомлень: 675 З нами з: 18.06.19 Подякував: 313 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8687868886898690 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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