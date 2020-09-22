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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8687868886898690
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:47

  ykrkozak написав:Я давний клиент ПриватБанка. Депозиты, зарплата, платежи, переводы.

На днях решил поинтересоваться ипотекой в ПриватБанке. Оставил у них на сайте заявку на свой финансовый номер телефона (я же лояльный клиент, больше доверия). Сначала один менеджер (или кто там?) перезвонил, одобрили. Затем другой, который сказал, что мне выделят персонального менеджера по этому вопросу. Затем позвонил этот самый персональный менеджер.

А через пару часов звонит мне лицо кавказской национальности, представляется менеджером международной хрензнаеткакойкомпании,
и бодрым голосом сообщает, что моя заявка одобрена! Оказывается, ещё в августе я в интернете интересовался получением пассивного дохода, оставил заявку, и ее одобрили. Спрашиваю, в чем суть заявки. В ответ лепит всякую пургу про богатство и пассивный заработок.

Как вы понимаете, это лицо из международной компании звонило на мой финансовый номер телефона, который нигде, кроме банков я не использую.

Конечно, это просто совпадение.

Ситуация один в один, я в тасе беру кредитку, идет запрос скоринга таса в УБКИ, где или прослушка стоит (троян бекдор) или там же крыса какая то сидит в УБКИ и сливает аферистам данные тех, по кому банки дают им запрос. Буквльно в этот день и на следующий получил 2 звонка вроде с немецких номеров (виртуальных сетевых например) и с кацапским акцентом чудило тоже пыталось впарить мне какие то кредиты. Я тогда подумал что это паскудный тас делает. Позже стало понятно что слив идет с УБКИ, читал похожие истории. Так что расслабьтесь, госприват хоть и стал конченым, но до такого еще не дошел.
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