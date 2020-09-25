Выждать пару дней и обнулить лимит в Приват24, на какое-то время хватит... Потом может снова предложить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:42
Re: Приватбанк
Выждать пару дней и обнулить лимит в Приват24, на какое-то время хватит... Потом может снова предложить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 26 вер, 2020 05:57
J Дякуемо ВАМ за швидке вир1шення питання. Панику сняли. Лимит обнулили. Тепер все як у Над1....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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