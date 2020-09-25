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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8689869086918692
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:42

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Недавно Приват решил "п1дс1кти! кл1ента - накинул лимит до 3000 грн - у чела ПАНИКА , настоящая паника - боится кредиток как огня.
Выждать пару дней и обнулить лимит в Приват24, на какое-то время хватит... Потом может снова предложить.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 05:57

J Дякуемо ВАМ за швидке вир1шення питання. Панику сняли. Лимит обнулили. Тепер все як у Над1....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Re: Приватбанк

C депозита можно будет на КДВ, которой ты являешься доверенным лицом на другого человека?
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