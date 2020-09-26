Додано: Суб 26 вер, 2020 20:58

Доброго времени суток!

И так подскажите мне по поводу кредита в Приватбанке,

А то приватбанк мне отвечает Загадками и кидает ссылки.

У меня: Карта Универсальная Gold.

И там примерно: У меня доступен Кредитный лимит 5000 Грн.

Но я не хочу их сразу гасить. Ну там хотябы на пару месяцев ростянуть.

Вот как я понимаю этот кредит и я считаю.

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Есть кредитный лимит на карте 5000Грн

Я в 5 Августа взял от туда 2500Грн.

И так мне нужно будет с 1 по 25 сентября внести минимальный платеж Это 215 Грн.

Я так понял нужно 2500 умножить на 8,6% я так понял.

Но если я не хочу или не могу сразу внести 2500грн до 25 сентября, Просто вношу

минимальный платеж 215 Грн.

Так же в

Ноябире с 1 по 25 Ноябиря нужно будет внести Обязательный платеж 196,51Грн.

декабрь Обязательный платеж 177 Грн.

Январь Обязательный платеж 162 грн.

Ну и так дальше… Это получаеться так.

Но я могу просто два месяца вносить Обязательный платеж. А на третий просто все остальное погасить.

И да я смотрел на калькуляторе приватбанке там вообще минимальный платеж 258,71 грн.

что то вообще не то или, я не так посчитал 43грн где то гуляет.

Поймите я же не буду год выплачивать тех 2500 грн.

Мне понять если я выйду за рамки 55 дней, Как я буду платить.

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Я понимаю просто плотишь по Обязательном платежу. И все у тебя нету проблем и т д.

PS. Ребята помогите розобраться в этому деле вообще.

Как вообще его правильно считать.