Выждать пару дней и обнулить лимит в Приват24, на какое-то время хватит... Потом может снова предложить.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:42
Re: Приватбанк
Выждать пару дней и обнулить лимит в Приват24, на какое-то время хватит... Потом может снова предложить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 26 вер, 2020 05:57
J Дякуемо ВАМ за швидке вир1шення питання. Панику сняли. Лимит обнулили. Тепер все як у Над1....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 26 вер, 2020 18:08
Re: Приватбанк
C депозита можно будет на КДВ, которой ты являешься доверенным лицом на другого человека?
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Додано: Суб 26 вер, 2020 19:39
Пущає.
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Додано: Суб 26 вер, 2020 20:58
Кредит Приватбанк
Доброго времени суток!
И так подскажите мне по поводу кредита в Приватбанке,
А то приватбанк мне отвечает Загадками и кидает ссылки.
У меня: Карта Универсальная Gold.
И там примерно: У меня доступен Кредитный лимит 5000 Грн.
Но я не хочу их сразу гасить. Ну там хотябы на пару месяцев ростянуть.
Вот как я понимаю этот кредит и я считаю.
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Есть кредитный лимит на карте 5000Грн
Я в 5 Августа взял от туда 2500Грн.
И так мне нужно будет с 1 по 25 сентября внести минимальный платеж Это 215 Грн.
Я так понял нужно 2500 умножить на 8,6% я так понял.
Но если я не хочу или не могу сразу внести 2500грн до 25 сентября, Просто вношу
минимальный платеж 215 Грн.
Так же в
Ноябире с 1 по 25 Ноябиря нужно будет внести Обязательный платеж 196,51Грн.
декабрь Обязательный платеж 177 Грн.
Январь Обязательный платеж 162 грн.
Ну и так дальше… Это получаеться так.
Но я могу просто два месяца вносить Обязательный платеж. А на третий просто все остальное погасить.
И да я смотрел на калькуляторе приватбанке там вообще минимальный платеж 258,71 грн.
что то вообще не то или, я не так посчитал 43грн где то гуляет.
Поймите я же не буду год выплачивать тех 2500 грн.
Мне понять если я выйду за рамки 55 дней, Как я буду платить.
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Я понимаю просто плотишь по Обязательном платежу. И все у тебя нету проблем и т д.
PS. Ребята помогите розобраться в этому деле вообще.
Как вообще его правильно считать.
Додано: Нед 27 вер, 2020 00:12
Вы наверное выпускник какой-нибудь Высшей школы экономики? Ваши выкладки тяжело "осягнути" собравшимся здесь малообразованным маргиналам.
Если платить только минимальный платеж то проблем не будет. Только после полного погашения, проконтролируйте в приват24 остаток где-то 5 числа следующего месяца, чтобы покинуть денег, если что-то ещё снимут.
И заплатить с 1 по 25 сентября вы уже не успели.
Додано: Нед 27 вер, 2020 00:48
Re: Приватбанк
если будете плОтить только по обязательному платежу - то все равно будут начислять проценты за использование кредита.
Поэтому чтоб не заморачиваться с расчетами, просто платите до 25 числа то, что у вас в Приват24 показывает в тексте ниже при нажатии кнопки "РАССЧИТАТЬ" (т.е. грубо говоря это будет равно суммарным тратам за предыдущий месяц) и всё. Запомните эту кнопку - ее цифрам можно доверять.
Если не доплатите хоть 1 копейку от суммы, о которой упоминается в тексте "ЕСЛИ ВЫ ВНЕСЕТЕ хххх - ВАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ ПЛАТИТЬ НИКАКИХ ПРОЦЕНТОВ" - там пойдут штрафные санкции/начисление процентов за кредит.
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