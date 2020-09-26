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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8690869186928693
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:39

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:А голд з таким лімітом платна?
Здесь без изменений. Есть платный GOLD (20 грн/месяц), есть бесплатный.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:56

Re: Приватбанк

  ukrmvs написав:Не убираю только для запасного, пожарного варианта (особенно за границей), когда не сработает карта банка1, потом карта банка2, потом карта банка3 и тогда на арену выйдет приват)


Який Ваш ТОП карток для закордону?
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:47

  MASolomko написав:
  Ой+ написав:А голд з таким лімітом платна?
Здесь без изменений. Есть платный GOLD (20 грн/месяц), есть бесплатный.


В мене появились припущення, що в даному випадку пан повівся на платний варіант, так як КЛ невеликий а при наявності депо дали би більше, а можливо ще і якихось страховок підвісили в додачу до платного голда.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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