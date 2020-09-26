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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:39
Ой+ написав:
А голд з таким лімітом платна?
Здесь без изменений. Есть платный GOLD (20 грн/месяц), есть бесплатный.
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MASolomko
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Додано: Нед 27 вер, 2020 10:56
ukrmvs написав:
Не убираю только для запасного, пожарного варианта (особенно за границей), когда не сработает карта банка1, потом карта банка2, потом карта банка3 и тогда на арену выйдет приват)
Який Ваш ТОП карток для закордону?
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Додано: Нед 27 вер, 2020 11:47
MASolomko написав: Ой+ написав:
А голд з таким лімітом платна?
Здесь без изменений. Есть платный GOLD (20 грн/месяц), есть бесплатный.
В мене появились припущення, що в даному випадку пан повівся на платний варіант, так як КЛ невеликий а при наявності депо дали би більше, а можливо ще і якихось страховок підвісили в додачу до платного голда.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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