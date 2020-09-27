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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8690869186928693
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:39

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:А голд з таким лімітом платна?
Здесь без изменений. Есть платный GOLD (20 грн/месяц), есть бесплатный.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:56

Re: Приватбанк

  ukrmvs написав:Не убираю только для запасного, пожарного варианта (особенно за границей), когда не сработает карта банка1, потом карта банка2, потом карта банка3 и тогда на арену выйдет приват)


Який Ваш ТОП карток для закордону?
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:47

  MASolomko написав:
  Ой+ написав:А голд з таким лімітом платна?
Здесь без изменений. Есть платный GOLD (20 грн/месяц), есть бесплатный.


В мене появились припущення, що в даному випадку пан повівся на платний варіант, так як КЛ невеликий а при наявності депо дали би більше, а можливо ще і якихось страховок підвісили в додачу до платного голда.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:08

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Любий каприз за свої гроші.


Это точно, даже такой как звонки по ночам от задротов.
----------------------
Если ваш сосед взял кредит и не загасил его в Гроши е чи е-гроши.
По базе пробивают всех соседей ( даже дом) и ставят на обзвон.
Первый день - 75 пропущенных с колоды номеров, потом начинаются ночные.
Ходили в полицию - " це ваш номер взяли з бази привата и развлекаються, може мисяць, п1вроку, р1к" Реально - у чела была только карточка в привате, пенсионная - сейчас ночные "будильники". относитесь к привату критически, будьте готовы сменить и похоронить свой финансовый номер. Це таке .... ла№но, аба гу№но.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:23

Goodman
даже если в телефоне нет чёрного списка, то всегда можно установить переадресацию)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:46

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:даже если в телефоне нет чёрного списка, то всегда можно установить переадресацию)


куды его переадросовывать?
Я вам не за списки, я за технологии и пофигизм MY COPов.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:35

  Goodman написав:
  uaprofi написав:даже если в телефоне нет чёрного списка, то всегда можно установить переадресацию)


куды его переадросовывать?
например на один из номеров ПриватБанка :)
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:45

  Goodman написав:
  uaprofi написав:даже если в телефоне нет чёрного списка, то всегда можно установить переадресацию)


куды его переадросовывать?
Я вам не за списки, я за технологии и пофигизм MY COPов.


часто можно на те номера шо названивают (если там берут трубку).
самое интересное если звонит не робот и его впроцесе переадресовать в его же контору
(типа набрать со второй линии)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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